Проект по продвижению маршрута "Серебряное ожерелье России" удостоен премии правительства РФ

Председатель Комитета по развитию туризма Петербурга и член редакционного совета газеты "Петербургский дневник" Евгений Панкевич высказался о проекте продвижения маршрута "Серебряное ожерелье России", который стал лауреатом правительственной премии России в области туризма 2025 года. Получившие награду — главным редактором издания Кириллом Смирновым, директором музея-заповедника "Кижи" Еленой Богдановой, руководителем группы компаний "Серебряное кольцо" Анной Лупиновой и бывшим главой комитета Сергеем Корнеевым, награждённым посмертно, диплом вручил его сын Артём.

Евгений Панкевич заявил, что проект "Серебряное ожерелье России" является ведущим туристическим продуктом Северо-Запада, где Петербург играет важную роль как въездной и выездной пункт для путешествий по регионам северо-западной части страны. Он подчеркнул, что город на Неве имеет тесные контакты со всеми субъектами Северо-Западного федерального округа, и проект "Серебряное ожерелье" служит инструментом увеличения турпотоков, так как туристы, отправляющиеся в Карелию, Псковскую, Новгородскую области или на остров Валаам, непременно проезжают через Петербург.

Елена Богданова, руководившая проектом "Серебряное ожерелье России" уже десять лет, сказала, что за последнее десятилетие проект обогатился множеством интересных мероприятий, помимо традиционных лекций и экспозиций. Она привела пример, как сама ездила в Новую Ладогу, чтобы ознакомиться с организацией рыбного фестиваля, и теперь ежегодно в июле успешно проводит подобный праздник в музее "Кижи". Елена Богданова также поделилась информацией о подготовке выставки музеев "Кижи" в Изборске и планах принять экспонаты из Русского музея следующим летом.

В декабре новые маршруты "Серебряного ожерелья России" открыли в Вологодской области.

