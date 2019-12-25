Новые маршруты "Серебряного ожерелья России" открыли в Вологодской области

Новый маршрут "Жемчужины Русского Севера" охватывает Вологду, село Семенково, город Кириллов и село Ферапонтово.

В Вологодской области появились новые автомобильные туристические маршруты: "Жемчужины Русского Севера", "Устюжна – уездный город" и "Вытегра – корабельная сторона". Таким образом, общее количество подобных направлений на Северо-Западе России теперь составляет 15, сообщает "Петербургский дневник".

Новый маршрут "Жемчужины Русского Севера" охватывает Вологду, село Семенково, город Кириллов и село Ферапонтово. Путешествуя по нему, туристы познакомятся с особенностями культуры и быта Русского Севера, отдохнут от интенсивного ритма больших городов, окунувшись в спокойную провинциальную жизнь и насладившись окружающей природой.

Здесь путешественники откроют для себя красоты исторических русских городов, составляющих "Серебряное ожерелье России", погуляют по живописным улицам Вологды, осматривая здания кремля и местные музеи, ознакомятся с экспозициями, рассказывающими о знаменитых вологодских изделиях вроде кружева и масла, а также полюбуются знаменитыми фресками Дионисия в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. В дополнение к этому гостям предложат вкусить северные деликатесы и приобрести оригинальные сувениры.

Маршрут "Устюжна – уездный город" соединяет две исторические достопримечательности — Вологду и древний городок Устюжна, сохранивший дух купеческой эпохи и богатый исторический колорит. Расстояние между ними составляет 245 км, преодолимое автомобилем примерно за 3,5 часа. Прогуливаясь по узким улочкам Устюжны, посетители почувствуют атмосферу тихой русской провинции, отражённую в литературе Н.В.Гоголя. В Устюжне можно осмотреть памятник архитектуры — бывший особняк купца Поздеева, возведённый в XIX веке, а также Казанский собор, построенный в конце XVII столетия усилиями известного мецената Григория Строганова.

Третий маршрут — "Вытегра – корабельная сторона" — лежит через Вологду, село Липин Бор и город Вытегра, соседствующий с Ленинградским краем и Республикой Карелия, вблизи знаменитого Онежского озера. Регион примечателен своими лесами, водоёмами и неповторимым ландшафтом. Местность располагает огромным числом озёр, среди которых и вторая по площади европейская акватория — озеро Онежское. Помимо знакомства с местными красотами, гости смогут посетить Музей подводных лодок, открытый на базе субмарины Б-440, и познакомиться с экспозицией музея "Водные пути Севера", повествующего о древнейшем водном пути Волго-Балтийского бассейна. Среди выставленных предметов местной коллекции — древние иконы, рукописи, украшения, церковная утварь, антиквариат и живопись XVIII-XIX вв.

Суммарная длина новых маршрутов в Вологодской области равна почти 715 километрам. Они оборудованы необходимым сервисом для путешественников: здесь расположены 15 гостиниц и отелей, столько же заведений общепита и 12 точек дорожной инфраструктуры. Всего на территории "Серебряного ожерелья России" действуют 15 маршрутов суммарной протяжённости более 6 тысяч километров, включающих 13 региональных и 2 межрегиональных направления для авто-, мотопутешествий и путешествий на автодома. Для удобства туристов создано более 290 гостиничных комплексов, около 160 кафе и ресторанов, а также около 150 специализированных сервисов вдоль трасс. Посещаемость включают экскурсии по 68 объектам культурного наследия и семи заповедным природным зонам.

Фото: Pxhere