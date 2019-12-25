Мошенники развели ученых из НИИ Менделеева и Первого меда на крупную сумму

Аферисты получили от научных сотрудников 5,5 млн рублей, после чего перестали отвечать на звонки.

Злоумышленники заполучили деньги ученых из Петербурга. Жертвами аферистов стали 63-летний мужчина и 59-летняя женщина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожилым людям позвонили "менеджеры банка" и рассказали, что мошенники пытаются снять с их карт средства. Петербуржцам предложили перевести деньги на безопасный счет, а те согласились. После проведения операции аферисты перестали отвечать на звонки. Кроме того, сотрудник НИИ Менделеева под руководством злоумышленника оформил на себя два кредита. В результате случившегося мужчина потерял 1,3 млн рублей. Его коллега - 4,2 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что интернет-мошенники развели 74-летнего жителя Центрального района на 38,5 тыс. рублей.

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