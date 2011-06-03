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Интернет-мошенники развели 74-летнего жителя Центрального района на 38,5 тыс. рублей
Сегодня, 11:05
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Интернет-мошенники развели 74-летнего жителя Центрального района на 38,5 тыс. рублей

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Пенсионер стал жертвой сайта-двойника строительной организации.

Онлайн-мошенники обманули пожилого мужчину из Петербурга на крупную сумму денег. Пенсионер хотел заказать строительный материал через сайт магазина, но лишился денег. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В субботу, 23 октября, в отдел полиции Центрального района обратился петербуржец, который рассказал стражам порядка, что стал жертвой аферистов. Мужчина объяснил, что 29 сентября он заказал через портал в поисковой системе строительные материалы в любимом магазине, но товар вовремя не привезли. Когда 74-летний житель Парадной улицы позвонил в маркет, чтобы уточнить время доставки, диспетчер заявила, что никакого заказа не было и деньги на счет фирмы не пришли. 

Выяснилось, что пенсионер перевел средства неизвестному лицу, став жертвой сайта-двойника. Ущерб составил 38,5 тыс. рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Началось расследование.

Пенсионеры часто становятся жертвами онлайн-мошенников. Так, жительница Северной столицы хотела отменить подписку в онлайн-кинотеатре и потеряла деньги. 

Фото: Pexels

Теги: интернет-мошенники, пенсионеры, сайт-двойник, схема мошенников
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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eminorem
Сегодня 11:53

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
eminorem
Сегодня 11:52

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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