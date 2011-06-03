Интернет-мошенники развели 74-летнего жителя Центрального района на 38,5 тыс. рублей

Онлайн-мошенники обманули пожилого мужчину из Петербурга на крупную сумму денег. Пенсионер хотел заказать строительный материал через сайт магазина, но лишился денег. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
В субботу, 23 октября, в отдел полиции Центрального района обратился петербуржец, который рассказал стражам порядка, что стал жертвой аферистов. Мужчина объяснил, что 29 сентября он заказал через портал в поисковой системе строительные материалы в любимом магазине, но товар вовремя не привезли. Когда 74-летний житель Парадной улицы позвонил в маркет, чтобы уточнить время доставки, диспетчер заявила, что никакого заказа не было и деньги на счет фирмы не пришли.
Выяснилось, что пенсионер перевел средства неизвестному лицу, став жертвой сайта-двойника. Ущерб составил 38,5 тыс. рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Началось расследование.
Пенсионеры часто становятся жертвами онлайн-мошенников. Так, жительница Северной столицы хотела отменить подписку в онлайн-кинотеатре и потеряла деньги.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.