Мошенники распространяют приложения для обмана таксистов и курьеров

Мошенники на российской территории стали распространять вредоносные приложения для обмана таксистов и курьеров, замаскированные под таксометр для отслеживания стоимости заказов при высоком спросе или радар для обнаружения камер. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании F6. Специалисты по кибербезопасности объяснили СМИ, что криминальные схемы позволяют преступникам похищать деньги с банковских счетов пользователей, а также оформлять на них кредиты.

Злоумышленники обещают пользователям своего приложения выгодные преимущества. Для примера, речь идет о том, что лноайн-сервис якобы способен показывать спрос в любом интересующем районе и не только на тариф "эконом", но и на остальные. Подобные приложения распространяются в профильных группах с водителями, а также в мессенджерах через каналы. Когда пользователь установит приложение, то ему предлагается ввести данные банковской карты для "пробной бесплатной подписки". Однако в реальности же аферисты крадут деньги клиента. Также злоумышленники могут взять на человека микрозайм или кредит, если получат доступ к онлайн-банкингу или мобильному банку пользователя.

Функционал вредоносного приложения позволяет перехватывать коды из SMS, с их помощью злоумышленники незаметно для пользователя подключаются к аккаунту в онлайн-банке и выполняют необходимые для оформления кредита запросы. Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6

Другое приложение для таксистов распространяется через рекламу в социальных сетях и обещает предупреждать шоферов о постах ДПС и камерах фиксации нарушений ПДД, транспортных пробках, автомобильных авариях и дорожных работах. А тем водителям, которые установят программу в течение 72 часов, обещают перевести на карту одну тысячу рублей. Если жертва обмана решает поверить в эти условия, то переходит по фишинговой ссылке в Telegram-канал. Уже там в постах говорится о том, что тот, кто сразу установит файл из приложения, получит 90 дней "бесплатной VIP-подписки". Таким образом мошенники также хотят украсть деньги пользователя с банковского счета.

