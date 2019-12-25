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Мошенники продолжают зарабатывать на страхах людей в период пандемии
Сегодня, 17:13
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smirenny

Мошенники продолжают зарабатывать на страхах людей в период пандемии

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Эксперты призывают проявлять бдительность.

Преступники продолжают проводить мошеннические махинации, сообщают эксперты. 

Так, злоумышленники пользуются ситуацией, а также тем, что люди боятся распространения коронавирусной инфекции. Эксперт Ярослав Каргалев рассказал "Невским Новостям", как обстоят дела с преступностью сейчас. Популярным видом мошенничества остаются телефонные звонки, якобы из банка. Мошенники предлагают оформить, к примеру, кредитные каникулы, однако обманным путем списывают деньги со счетов. 

На Авито также можно найти ненастоящие тесты на COVID-19. В этом случае люди могут потерять и деньги, и здоровье. 

Ранее мы писали, что на Маршала Блюхера неизвестный продал пенсионерке газоанализатор по завышенной цене.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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