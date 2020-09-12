На Маршала Блюхера неизвестный продал пенсионерке газоанализатор по завышенной цене

Потенциальный мошенник попал на камеры наблюдения.

Вечером в пятницу, 11 сентября, в полицию обратилась пенсионерка 1927 года рождения, которая проживает в квартире дома на проспекте Маршала Блюхера.

Как стало известно Piter.tv от источника в правоохранительных органах, накануне днем неизвестный, представившись сотрудником "Ленгаза", продал ей газоанализатор СЗ-1Д за 10980 рублей. Данное устройство продается в розницу по цене в три раза меньше.

Момент того, как потенциальный мошенник покидает дом, попал на камеры наблюдения. Запись оказалась в распоряжении нашей редакции. Ориентировка составлена, направлена в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество).

Видео: Piter.tv