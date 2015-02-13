Можно ожидать участившихся подобных случаев, так как населению довольно много рассказывают о мерах поддержки.

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью портала Госуслуг — они рассылают гражданам сообщения под видом письма от него о том, что вы можете получить социальную выплату. Об этом пишет "360".

Письма написаны в том же оформлении, как и корреспонденция с госуслуг — они написаны тем же шрифтом. Злоумышленники просят гражданина указать личные данные на фишинговом, поддельном сайте. Они просят ввести номер СНИЛС, банковской карты и прочее.

Можно ожидать роста числа таких рассылок. Егор Кривошея, эксперт Сколково–РЭШ

По его словам, можно ожидать участившихся подобных случаев, так как населению довольно много рассказывают о мерах поддержки и выплатах во время пандемии коронавируса.

Ранее хакеры слили в сеть базу данных 21 млн пользователей VPN-приложений.

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