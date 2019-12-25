Мошенники предлагают пенсионерам Петербурга фейковые путевки в санаторий

Они спрашивают реквизиты банковской карты.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Петербурга предупредил, что появились телефонные мошенники. Они предлагают приобрести путевку в санаторий.

Злоумышленники представляются социальными работниками и убеждают, что на фоне ситуации с коронавируса пожилым предоставляются путевки в санаторий. За фальшивку просят 22,5 тыс. рублей и реквизиты банковской карты.

Горожан призывают не доверять сомнительной информации незнакомых и предупредить о схеме мошенничества своих близких.

Также мошенники могут представляться сотрудниками банка.

Фото: pixabay.com