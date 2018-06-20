В Петербурге появился новый вид мошенничества с "Единой картой петербуржца"

Аферисты ходят по квартирам, собирают личные данные и предлагают за деньги оформить смарт-карту.

В Петербурге появился новый вид мошенничества. Злоумышленники ходят по квартирам и предлагают горожанам за деньги помочь с оформлением "Единой карты петербуржца". Кроме того, они собирают личную информацию жертв — данные паспорта, полиса обязательного медицинского страхования, пенсионного свидетельства и т.п. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Чиновники призвали петербуржцев к бдительности. Они подчеркнули, что все это обман. Смарт-карта оформляется только по личному заявлению гражданина в отделениях банков-партнеров проекта. Это банк "Санкт-Петербург", "ВТБ" и "Сбербанк".

Выдача "Единой карты петербуржца" начнется с 6 мая 2019 года. При этом получение и обслуживание смарт-карты бесплатное.

Ранее мы писали, что в Сети появилась новая схема мошенничества с помощью сим-карт Tele2.

Фото: gov.spb.ru