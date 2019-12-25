Со счетов мужчины пропали 230 тысяч рублей.

Телефонные мошенники позвонили россиянину 65 раз за сутки и похитили сотни тысяч рублей. Об этом сообщили представители регионального МВД. По данным правоохранительных органов, речь идет о жителе Карымского района в Забайкальском крае.

У жертвы отображались московские номера с разным кодом. Под различными предлогами злоумышленники смогли получить от мужчины пароли от смс-сообщений. Они говорили о том, что таким образом помогут защитить денежные средства. В результате с банковской карты пострадавшего списалось 230 тысяч рублей. Также преступники оформили на мужчину кредит в 120 тысяч рублей.

Напомним, что ранее стало известно о том, что телефонные мошенники начали менять тактику общения с клиентами. Теперь они чаще представляются представителями закона, расследующими дело об утечке данных. Преступники уверяют жертву в том, что кто-то пытается "по нотариально заверенной доверенности" снять средства со счета в банке. Они предлагают раскрыть личную информацию ради следственных мероприятий.

В Ленобласти мошенники прикидываются сотрудниками Роспотребнадзора.

Фото: Piter.tv