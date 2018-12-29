Полиция в Калининском районе раскрыла мошенническую схему по обману бабушек-пенсионерок

Бандиты изолированы на время следствия.

Правоохранительные органы Петербурга задержали подозреваемых в серии мошеннических ограблений пожилых людей калининского района. По данным представителей угрозыска, двое мужчин обращались к пенсионерам и предложением за деньги освободить родственников от "уголовной ответственности".

По информации от пресс-службы ГУ МВД, группировка провела минимум семь операций. Банда действовала с июня по ноябрь 2018 года. В общей сложности жертвы лишились 380 тысяч рублей. Известно, что возраст обманутых петербуржцев варьируется от 72 до 92 лет.

В настоящее время предполагаемые злоумышленники находятся под стражей. Их обвиняют по статье за мошенничество.

Напомним, что на Гражданском проспекте сбили ребенка.

Фото: Piter.tv