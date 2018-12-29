На Гражданском проспекте сбили ребенка

По неподтвержденным данным, пострадавший выжил.

В Калининском районе Петербурга очевидцы рассказали, что на трассе автомобилист сбил человека. По предположениям местных жителей, пострадавшим оказался ребенок. Инцидент произошел днем 11 января около дома 110-1 по Гражданскому проспекту.

Отметим, что свидетели событий рассказали, что полиция отпустила водителя. Из этого они сделали вывод, что жертва ДТП выжила. Официального подтверждения от ГИБДД не поступало.

Напомним, что плохая уборка снега довела 4 жителей Невского района до травм.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб