В Петербурге орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС

Аферисты предлагают установить пожарные извещатели по сильно завышенной стоимости.

В Северной столице начали орудовать мошенники, которые используют для обмана граждан новую уловку. Аферисты представляются сотрудниками МЧС и предлагают установку автономных пожарных извещателей по сильно завышенной цене. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

Правоохранители подчеркнули, что средняя цена на специальный датчик, который подаёт звуковой сигнал, составляет 500 рублей, что в разы выгоднее предложений мошенников. Кроме того, в ведомстве напомнили, что сотрудники МЧС не предоставляют платные услуги и в принципе не занимаются продажами: услуга по установке датчиков является бесплатной.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге полиция пресекла деятельность интернет-мошенников, обманувших около 150 человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу