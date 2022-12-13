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В Петербурге орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС
Сегодня, 16:28
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В Петербурге орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС

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Аферисты предлагают установить пожарные извещатели по сильно завышенной стоимости.

В Северной столице начали орудовать мошенники, которые используют для обмана граждан новую уловку. Аферисты представляются сотрудниками МЧС и предлагают установку автономных пожарных извещателей по сильно завышенной цене. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

Правоохранители подчеркнули, что средняя цена на специальный датчик, который подаёт звуковой сигнал, составляет 500 рублей, что в разы выгоднее предложений мошенников. Кроме того, в ведомстве напомнили, что сотрудники МЧС не предоставляют платные услуги и в принципе не занимаются продажами: услуга по установке датчиков является бесплатной.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге полиция пресекла деятельность интернет-мошенников, обманувших около 150 человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Теги: мчс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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