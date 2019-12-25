Мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей данные

В полиции раскрыли новый вид обмана детей.

Телефонные мошенники под видом школьных медсестер выманивают у несовершеннолетних граждан код из SMS, якобы необходимый для сдачи анализов. Соответствующее заявление сделали сотрудники российских правоохранительных органов. В настоящее время полиция призывает родителей учащихся контролировать устройства у своих детей, а также ограничить им доступ к подозрительным приложениям и сайтам.

Мошенники, представляясь сотрудником поликлиники или даже школьным медработником под предлогом прохождения медицинского осмотра или сдачи анализов путём онлайн записи, выманивают у детей код, полученный СМС-сообщении. пресс-служба МВД РФ

В Петербурге оператору сотовой связи грозит штраф за пропуск звонка от мошенника.

Фото: Piter.tv