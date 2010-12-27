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Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Сегодня, 12:23
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lesjasap

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей

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В 2019 году специалисты крупнейших банков предотвратили мошеннические операции на сумму в 24 млрд рублей.

Крупнейшие банки России за первое полугодие 2019 года смогли предотвратить похищение 24 миллиардов рублей со счетов клиентов. Об этом сообщили "Известия". 

За первое полугодие в ВТБ - 5,4 млрд рублей, в Альфа-банке - не менее 700 млн рублей, в Почта банке - 135 млн рублей и в МКБ - 10 млн рублей. 

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Представители банков не уточнили, удалось ли мошенникам все же завладеть какими-либо денежными средствами. В Центробанке отказались комментировать ситуацию. Ранее Банк России опубликовал сведения о том, что в прошлом году хакерам и мошенникам удалось украсть у физических лиц со счетов около 1,38 миллиарда рублей. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Россельхознадзор опроверг сообщения об ужесточении правил провоза фруктов и цветов в ручной клади.

Фото: Piter.tv

Теги: банк, мошенничество
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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