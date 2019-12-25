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Мошенники обманули сотрудницу "Петропавловской крепости" на 4 млн
Сегодня, 9:55
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IRINA_CHALKINA

Мошенники обманули сотрудницу "Петропавловской крепости" на 4 млн

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Возбуждены уголовные дела.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что в Петербурге жертвами банковских мошенников стали доцент Политеха и сотрудница Петропавловки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 28 сентября. Сотрудница Петропавловки рассказала правоохранителям, что ей на мобильный телефон позвонил некий "сотрудник" банка, который заявил о том, что деньги с её карты пытаются похитить. Мужчина предложил женщине перевести всю сумму на другой счёт. Так начальница государственного музея "Петропавловская крепость" лишилась более 4 млн рублей. 

В этот же день с аналогичным заявлением к правоохранителям обратился доцент Политеха. Он перевел мошенникам 3 миллиона 995 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге неизвестные "заминировали" 75 станций метро.

Фото:Piter.TV

Теги: гу мвд рф, мошенники, петропавловская крепость, уголовные дела
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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