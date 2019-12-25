Мошенники обманули петербургского пенсионера, желающего заработать на акциях, почти на 4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В понедельник, 6 ноября, в полицию обратился 71-летний житель Фрунзенского района Петербурга, заявив, что он стал жертвой аферистов и лишился почти 4 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Пожилой мужчина рассказал, что в середине октября ему позвонил неизвестный, который представился менеджером по продаже акций. Он убедил пенсионера перевести крупную сумму на ряд счетов, с которых якобы можно будет извлечь прибыль.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее мы сообщили о том, что курьер петербургских телефонных мошенников получил 3 года общего режима.

Фото: Piter.TV