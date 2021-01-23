В Петербурге задержали мужчин, которые украли инвалида из Карелии 1,1 млн рублей

Двое злоумышленников уже привлекались к ответственности за кражу и незаконное использование документов.

В разных районах Петербурга задержаны злоумышленники, укравшие 1,1 млн рублей у мужчины-инвалида, приехавшего в Северную столицу из Петрозаводска. Об этом стало известно Piter.TV.

Напомним, что преступление произошло днём с среду, 5 октября, на Заневском проспекте у входа в магазин. Мужчину избили и отобрали у него рюкзак с крупной суммой. Одного из преступников задержали в тот же день на Народной улице, а второго нашли уже 6 октября на Чарушинской улице – ими оказались 24-летний петербуржец и 23-летний житель Забайкальского края.

Ночью на 8 октября на Парашютной улице полицейские отыскали 28-летнего житель Красноярского края, а позже на площади Александра Невского был задержан 24-летний гражданин Республики Беларусь.

Двоих мужчин ранее привлекали к ответственности за кражу и незаконное использование документов. Действие злоумышленников переквалифицированы по ст. УК РФ "Разбой в особо крупном размере".

Ранее мы сообщили о том, что "банкир" развел пенсионерку из Петербурга на 5,2 млн рублей.

Фото: Piter.TV