Мошенники обманули 75-летнего жителя деревни Токкари на 2,3 млн рублей

Злоумышленники убедили пенсионера перевести на "безопасный" счет свои сбережения.

Пожилого жителя Ленобласти телефонные мошенники обманули на 2,3 млн рублей. Пострадавший обратился в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам 75-летнего жителя деревни Токкари, инцидент произошел 5 февраля, когда ему позвонили на телефон неизвестные и представились сотрудниками банка. Злоумышленники убедили собеседника перевести на "безопасный" счет свои сбережения.

Общая сумма материального ущерба 2 294 900 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители устанавливают личность мошенника. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv