Мошенники обманули 75-летнего жителя деревни Токкари на 2,3 млн рублей

Пожилого жителя Ленобласти телефонные мошенники обманули на 2,3 млн рублей. Пострадавший обратился в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По словам 75-летнего жителя деревни Токкари, инцидент произошел 5 февраля, когда ему позвонили на телефон неизвестные и представились сотрудниками банка. Злоумышленники убедили собеседника перевести на "безопасный" счет свои сбережения.
Общая сумма материального ущерба 2 294 900 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Правоохранители устанавливают личность мошенника. Проводится проверка.
Ранее мы писали, что полицейские задержали мужчину, который мог избить и ограбить жителя поселка Бугры.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все