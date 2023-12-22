  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мошенники обманули 75-летнего жителя деревни Токкари на 2,3 млн рублей
Сегодня, 11:32
80
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Мошенники обманули 75-летнего жителя деревни Токкари на 2,3 млн рублей

0 0

Злоумышленники убедили пенсионера перевести на "безопасный" счет свои сбережения. 

Пожилого жителя Ленобласти телефонные мошенники обманули на 2,3 млн рублей. Пострадавший обратился в полицию.  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам 75-летнего жителя деревни Токкари, инцидент произошел 5 февраля, когда ему позвонили на телефон неизвестные и представились сотрудниками банка. Злоумышленники убедили собеседника перевести на "безопасный" счет свои сбережения. 

Общая сумма материального ущерба 2 294 900 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители устанавливают личность мошенника. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что полицейские задержали мужчину, который мог избить и ограбить жителя поселка Бугры.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, мошенники, пенсионер, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии