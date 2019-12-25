Банковский мошенник лишил пожилую петербурженку 12 миллионов рублей

Женщина перевела деньги на якобы безопасные счета.

Днем в понедельник, 28 декабря, в полицию обратилась 87-летняя петербурженка, живущая на улице Лёни Голикова. Как стало известно Piter.TV, пожилая женщина стала жертвой аферистов, которые крупно ее обманули.

Как выяснилось, с ноября ей на мобильный телефон звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником службы безопасности банка. Мужчина неоднократно заявлял, что с банковского счета пенсионерки списывают деньги, и чтобы сохранить средства, их необходимо перевести на некие безопасные счета. Петербурженка доверилась мошеннику, сняла все деньги с карточки в отделениях банка в центре города и перевела на указанные незнакомцем счета. Так пожилая женщина лишилась 12 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы рассказывали, как безработная петербурженка обокрала свою бабушку почти на 300 тысяч рублей.

Фото: pixabay