Безработная петербурженка обокрала свою бабушку почти на 300 тысяч рублей

Женщина похитила банковскую карту пенсионерки из серванта.

В Петербурге задержали 30-летнюю женщину, которая обокрала собственную бабушку. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

69-летняя пенсионерка обратилась в полицию 21 декабря. Она заявила, что ее внучка в период с 9 по 14 декабря украла из серванта в квартире на улице Тамбасова банковскую карту. Позже она сняла с нее 274 тысячи рублей.

Подозреваемую задержали в этот же день. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Женщину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что липовая колдунья сняла с пенсионерки порчу за 200 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV