Безработная петербурженка обокрала свою бабушку почти на 300 тысяч рублей

В Петербурге задержали 30-летнюю женщину, которая обокрала собственную бабушку. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
69-летняя пенсионерка обратилась в полицию 21 декабря. Она заявила, что ее внучка в период с 9 по 14 декабря украла из серванта в квартире на улице Тамбасова банковскую карту. Позже она сняла с нее 274 тысячи рублей.
Подозреваемую задержали в этот же день. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Женщину отпустили под подписку о невыезде.
Ранее мы писали, что липовая колдунья сняла с пенсионерки порчу за 200 тысяч рублей.
Фото: Piter.TV
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