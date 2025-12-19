Мошенники обманывают россиян под видом обновления почты Outlook

В письме преступники делают ставку на срочность, заставляя человека спешить с решением "проблемы".

Мошенники обманывают пользователей под видом обновления электронной почты Outlook. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства "РИА Новости". Представители СМИ обратили внимание на то, что злоумышленники присылают потенциальным жертвам письма с сообщением о том, что их учетные записи якобы переводятся на обновленную версию Outlook Web 2026. Далее преступники просят человека перейти по гиперссылке для обновления персональных сведений. В реальности же эта ссылка является фишинговой или вредоносной. На россиян пытаются давить фразой о том, что якобы эти действия являются обязательными для всех пользователей онлайн-сервиса.

Мы отправляем это письмо, чтобы сообщить вам, что в связи с недавним обновлением наших серверов, проведенным в выходные дни, мы перевели всех пользователей учетных записей электронной почты на обновленную версию Outlook Web 2026. Это сделано в целях повышения эффективности и безопасности. текст документа от аферистов

Руководитель группы защиты от почтовых угроз в "Лаборатории Касперского" Андрей Ковтун сообщил в комментарии "РИА Новостям" о том, что в фишинговых сообщениях злоумышленники часто могут имитировать обращения со стороны системных администраторов к работникам якобы по поводу необходимости обновления программного обеспечения (ПО). Также криминальная схема может затрагивать вопрос переполненной электронной почты или истечения срока действия пароля к личному кабинету. В результате такими обращениями они пытаются заставить человека действовать в спешке. Для запугивания аферисты используют угрозы ограничения доступа к рабочей информации, потери важных данных или полной блокировки сотрудника.

Мошенники обманывают петербуржцев продажей несуществующих билетов.

Фото: Piter.tv