Россиянам объяснили наиболее популярную схему действия мошенников.

Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт. Участились случаи похищения денежных средств через онлайн-сервисы. Последние используются в качестве транзитного этапа по выводу средств на другую карту. После этого злоумышленники обналичивают поступившие средства. Об этом сообщили "Известия".

Схема действует так: преступник вводит данные пластиковой карты жертвы и сведения о своей виртуальной карте. Затем он обманом получает у владельца банковской карты конфиденциальную информацию. Например, просит сказать его цифры, пришедшие в СМС как код подтверждения.Деньги переводятся на электронный кошелек. Обычно пользуются сервисами "Яндекс.Деньги", QIWI или Webmoney.

Эксперты отмечают, что такой способ мошенничества эффективен из-за упрощенной процедуры идентификации пользователя, а также возможностью легкого обхода системы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России выросло число случаев мошенничества с платежными картами.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Hi-News.ru, Наука 2.0