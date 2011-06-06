Мошенники начали применять против россиян схему с "видеочатом ЦБ"

В "Соларе" сочли, что мошенникам нужны коды для учетных записей в банках, для личного кабинета в налоговой и прочее.

В интернете появились мошеннические сайты с функционалом видеоконференций. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали сотрудники пресс-службы группы компаний "Солар". Эксперты по кибербезопасности уточнили, что такие онлайн-серурсы являются частью преступной схемы по убеждению граждан войти с чат со "специалистом Банка России". Противоправная деятельность злоумышленников начинается в тот момент, когда они звонят своей жертве, пишут сообщение в мессенджере или отправляют письмо на электронную почту якобы от имени "сотрудника Центробанка". Далее человек получает ссылку на веб-ресурс, якобы связанный с Банком России. По заверениям аферистов, там можно будет продолжить диалог в "защищенном режиме".

Сайты, как проверили исследователи, имитируют наименование, логотип ЦБ, на них действительно можно общаться при помощи видеочата, голосовыми сообщениями или через переписку. Заманенную туда жертву преступники приглашают в виртуальную комнату с пятизначным кодом доступа. Аналитики призвали россиян помнить о том, что ЦБ никогда не предлагает клиентам решить проблемы, используя подобные виды коммуникаций, так как у банковской структуры есть своя интернет-приемная. Таким образом персональная информация выманивается у жертвы обмана не на этапе ввода кода для входа в комнату, а во время общения. К текущему моменту удалось установить 15 подобных мошеннических сайтов. Все они были успешно заблокированы.

Эксперт призвал создать сервис, который будет уведомлять об утечках данных.

Фото: Piter.tv