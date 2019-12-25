Личные данные россиян преступники крадут при помощи фишинговых сайтов.

Мошенники начали красть данные россиян через инвестиции в компании Илона Маска. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители компании Bi.Zone. Специалисты уточнили, что преступники обещают потенциальным жертвам большой заработок, если те вложатся в проекты крупных компаний. Таким образом злоумышленники выманивают личную информацию у россиян, когда те заполняют данные на фишинговых сайтах. Чаще всего предлагается вложиться в нефтяные предприятия, Tesla и другие проекты Маска.

Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники. эксперты Bi.Zone

Известно, что обычно фишинговые сайты представляю из себя одну страницу с ярким заголовком, а также ссылкой на ролик на YouTube-канале. В видео описываются преимущества проекта, а также дается ссылка на форуму сбора личных данных. После этого мошенники обещают перезвонить клиенту, но никаких действий с их стороны далее не следует. за последний год компанией Bi.Zone было обнаружено свыше 600 таких мошеннических сайтов.

Эксперты нашли фейковые сайты с билетами на "Сапсан".

Фото: Pixabay.com