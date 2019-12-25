Эксперты нашли фейковые сайты с билетами на "Сапсан"

Мошенники через фэйковые сайты под видом продажи билетов воруют данные банковских карт.

Накануне майских праздников мошенники активно пытаются завладеть банковскими данными россиян, создавая фальшивые сайты по продаже билетов на скоростные поезда "Сапсан". Об этом предупреждают эксперты международной компании Group-IB.

По данным аналитиков, злоумышленники создали сеть фальшивых страниц поп родаже электронных билетов. Через сайты мошенники похищают и деньги пострадавших, и их банковские данные.

Сегодня часть ресурсов еще функционирует, Group-IB совместно с ОАО "РЖД" проводят мероприятия по их блокировке. Эксперты призывают пользователей быть внимательными при покупке билетов на поезд онлайн. Сообщение Group-IB

На сайтах работали по классическому сценарию: жертва, зайдя на сайт, вводит данные карты, чтобы купить билет. Так у нее "уводят" данные.

Злоумышленники активизировались перед майскими праздниками, когда многие отправляются в поездки. За январь и февраль 2021 года эксперты обнаружили три таких сайта. А к середине апреля обнаружили уже 13 страниц.

В основном сайты работают на мобильных устройствах. Но некоторые открываются и с персональных компьютеров. Фэйковые сайты загоняют на первые позиции поисковиков с помощью рекламы.

Ранее мы сообщали, что в дни весенних каникул между Петербургом и Москвой поедут дополнительные поезда

Фото: Piter.TV