Эксперты нашли фейковые сайты с билетами на "Сапсан"

Накануне майских праздников мошенники активно пытаются завладеть банковскими данными россиян, создавая фальшивые сайты по продаже билетов на скоростные поезда "Сапсан". Об этом предупреждают эксперты международной компании Group-IB.
По данным аналитиков, злоумышленники создали сеть фальшивых страниц поп родаже электронных билетов. Через сайты мошенники похищают и деньги пострадавших, и их банковские данные.
Сегодня часть ресурсов еще функционирует, Group-IB совместно с ОАО "РЖД" проводят мероприятия по их блокировке. Эксперты призывают пользователей быть внимательными при покупке билетов на поезд онлайн.
Сообщение Group-IB
На сайтах работали по классическому сценарию: жертва, зайдя на сайт, вводит данные карты, чтобы купить билет. Так у нее "уводят" данные.
Злоумышленники активизировались перед майскими праздниками, когда многие отправляются в поездки. За январь и февраль 2021 года эксперты обнаружили три таких сайта. А к середине апреля обнаружили уже 13 страниц.
В основном сайты работают на мобильных устройствах. Но некоторые открываются и с персональных компьютеров. Фэйковые сайты загоняют на первые позиции поисковиков с помощью рекламы.
Ранее мы сообщали, что в дни весенних каникул между Петербургом и Москвой поедут дополнительные поезда
Фото: Piter.TV
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