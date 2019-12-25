В Смольном заявили, что мошенники могут выдавать себя за волонтёров

У каждого волонтера есть специальные бейджи с индивидуальными номерами и голограммой.

В понедельник, 19 октября, стало известно, что в Петербурге мошенники могут выдавать себя за волонтеров. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города.

В ведомстве отметили, что настоящие волонтеры никогда не заходят в квартиру и не приходят если не оставлена заявка на продукты и лекарства. Более того, добровольцы не предлагают маски. Как оказалось, в Петербурге зафиксировали случаи, когда мошенники предлагали пожилым людям маски, пропитанные снотворным средством.

Отмечается, что у каждого волонтера имеются специальные бейджи с индивидуальными номерами и голограммой.

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Фото:официальный сайт акции "Мы вместе"