Уязвимость была найдена в системе обслуживания банковских клиентов.

Мошенники использовали новую схему обмана при переводах: пострадала петербургская компания. О происшествии стало известно 8 марта, сообщил портал "Фонтанка". Случилось так, что региональные компании потеряли деньги из-за найденных "брешей" в первом уровне идентификации в системе обслуживания банковских клиентов.

Центробанк зафиксировал схему банковского мошенничества после зафиксированных претензий к петербургской компании "Ника". Выяснилось, что при переводе с одного счета на другой сумм до 10 млн рублей в системе требовалось ввести только номер расчетного счета и название фирмы. В случае перевода средств от одной компании к другой банк проверял только эти два показателя. В случае, если компания с таким же названием регистрировала счет в банке, деньги все равно переводились.

Компания "Ника" в Петербурге получила заказы на трубы, металлопрокат и профили. В ее адрес поступили претензии от нескольких юридических лиц, которые сделали заказы. Однако специализация компании – сидения для машинистов РЖД. В итоге одноименная фирма, зарегистрированная мошенниками, получила средства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудник кредитной организации обвиняется в том, что он завладел деньгами своих клиентов и купил на них квартиру.

Фото: Piter.tv