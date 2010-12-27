Мошенники выдавали себя за сотрудников Пенсионного Фонда и собирали деньги с пожилых людей

Правоохранители установили 19 эпизодов противоправной деятельности.

Двое злоумышленников обманули 19 пенсионеров из Московского района, они представлялись сотрудниками Пенсионного Фонда и обещали перерасчет пенсии. Нарушителей задержали еще в июне, но ущерб от их деятельности стал известен только сейчас.

Пара сообщала пенсионерам о том, что их ждет прибавка к нынешней пенсии и просила 10% налога от суммы прибавки. Обещанная прибавка - от 100 до 500 тысяч. Злоумышленникам удалось получить как минимум 300 тысяч.

Фигуранты дела 31-го года и 37-ми лет находятся под домашним арестом, расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что таксист попал в заложники и лишился своего автомобиля во Фрунзенском районе.

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