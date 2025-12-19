Петербуржцев предупредили о фейковых сайтах турагентств и арендодателей

Мошенники копируют настоящие сайты, заманивая жертв низкими ценами и "горящими" предложениями.

В России резко увеличилось количество мошеннических сайтов, маскирующихся под туристические агентства и частных арендодателей. Об этом сообщили эксперты из Telegram-канала "Ленинградский Cyber-страж". Аферисты создают детальные копии легальных ресурсов, копируя логотипы, фотографии и отзывы, при этом их доменные имена могут отличаться всего одной буквой.

Главная уловка — предложение "горящих" и уникально дешёвых путёвок или объектов аренды. Мошенники оказывают психологическое давление, требуя срочной полной предоплаты, утверждая, что предложение действует "только сегодня". После перевода денег они перестают выходить на связь.

Специалисты советуют всегда тщательно проверять адрес сайта, искать независимые отзывы о компании, не переводить средства без официального договора и с подозрением относиться к слишком выгодным и срочным сделкам.

Фото: pxhere