Мошенники активизировали схемы по рассылке фишинговых писем перед сборами в школу

Социологи узнали у россиян, какие схемы мошенники пытались применить при попытке обмана.

Более 20 процентов опрошенных россиян успели столкнуться с различными схемами мошенников перед началом учебного года. Наиболее частой схемой стала рассылка писем якобы от родительского комитета о подарке для учителя с фишинговой ссылкой. Соответствующее заявление сделали журналистам новостного агентства ТАСС" по результатам проведенного социологического опроса от финансового маркетплейса "Выберу.ру".

С рассылкой сообщений якобы от родительского комитета о подарке учителю столкнулись 43% опрошенных. Еще 28% получали несколько писем якобы от госорганов с информацией об акциях, приуроченных к началу учебного года, все письма также содержали фишинговые ссылки. сообщение от источника

Чуть менее популярными у аферистов оказались акции от несуществующих магазинов. С такими преступными схемами столкнулись восемь процентов анкетируемых граждан. Письма от якобы образовательного учреждения с просьбой обновить документы поступали пяти процентам населения. Средний материальный ущерб от мошеннических действий составил 11,4 тысяч рублей. В 2024 году эта сумма была почти вдвое выше. В десяти процентах криминальных случаев мошенниками были оформлены займы и кредиты на имя жертвы, которые потом списали сами финансовые организации. Уточняется, что 13 процентов опрошенных столкнулись с цифровыми атаками с использованием дипфейков. Гражданам чаще всего звонили через мессенджеры, представляясь учителями или директором образовательных учреждений.

Напомним, что в текущем году сократилось и среднее время, которое понадобилось респондентам для того, чтобы разоблачить злоумышленников. В частности, 62 процента опрошенных отметили, что распознали злоумышленника менее чем за пять минут телефонного разговора, еще 31 проценту граждан понадобилось до десяти минут. И лишь семь процентов опрошенных разговаривали с аферистами более десяти минут, прежде чем раскрыли криминальный посыл. В 2024 году году за пять минут телефонного разговора мошенников распознали лишь 32 процентов опрошенных. В отношении переписки с преступниками лишь 17 процентов респондентов за пять минут смогли понять, что им пишут мошенники. Большинству же (68 процентов) понадобилось на это более десяти минут. Быстрее всего мошенников успешно "вычисляют" жители Москвы и Новосибирска в возрасте от 30 до 40 лет, которые работают преимущественно в финансовой сфере. Наименее защищенными категориями граждан перед кибератаками оказались люди старше 40 лет, работающие преимущественно в сфере образования и проживающие на Дальнем Востоке.

Операторы связи с 1 сентября будут передавать данные о бизнес-звонках.

Фото: Piter.tv