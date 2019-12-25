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Мошенники, которые действовали от имени Эрмитажа, нанесли ущерб 15 петербургским компаниям
Сегодня, 8:38
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Мошенники, которые действовали от имени Эрмитажа, нанесли ущерб 15 петербургским компаниям

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Продельная организация закупала технику якобы для нужд музея.

В Северной столице начали орудовать мошенники, которые с мая выдают себя за представителей Эрмитажа. Они успели заключить сделки на поставку аудиовизуальной техники, якобы предназначенной для музея, обманув таким образом 15 компаний. Об этом сообщила пресс-служба Эрмитажа.

В музее отмечают, что злоумышленники спокойно используют все реквизиты Эрмитажа, фальшивые оттиски печати, и даже подписи генерального директора. Электронная почта и адреса, на которые нужно отправлять товар, к оригиналу никак не относятся. Все это наносит существенный вред репутации музея, подчеркнули его представители. 

Все известные о мошенниках данные переданы в правоохранительные органы,  также уведомлены прокуратура и ФСБ.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина ограбил продавца ювелирного магазина на Комендантском.

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, санкт-петербург, финансы, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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