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Мошенник списал 300 тысяч с карты пенсионерки
Сегодня, 13:42
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ruzannar

Мошенник списал 300 тысяч с карты пенсионерки

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 апреля в полицию обратилась женщина 1954 года рождения с заявлением.

Она сообщила, что ей позвонил на мобильный телефон незнакомый мужчина и представился сотрудником банка. Мошенник сообщил пенсионерке, что с её счета происходят попытки списания денежных средств.

Он убедил женщину в необходимости перевести на другой номер счёта 281 618 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили, что мошенник обокрал пенсионерку из Кудрово на полмиллиона рублей.

Фото: Pixabay

Теги: банк, мошенник, пенсия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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