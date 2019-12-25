Мошенник списал 300 тысяч с карты пенсионерки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 апреля в полицию обратилась женщина 1954 года рождения с заявлением.

Она сообщила, что ей позвонил на мобильный телефон незнакомый мужчина и представился сотрудником банка. Мошенник сообщил пенсионерке, что с её счета происходят попытки списания денежных средств.

Он убедил женщину в необходимости перевести на другой номер счёта 281 618 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что мошенник обокрал пенсионерку из Кудрово на полмиллиона рублей.

Фото: Pixabay