Мошенник обокрал пенсионерку из Кудрово на полмиллиона рублей

Он представился сотрудником банка.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 апреля в полицию Кудрово обратилась женщина 1958-года рождения.

Она сообщила, что на её мобильный телефон поступил звонок от незнакомого мужчины. Он представился сотрудником технической поддержки одного из банков Петербурга.

Мошенник убедил пенсионерку в том, что с её банковского счёта кто-то пытается снять деньги, поэтому необходимо установить специальное приложение для защиты карты. Женщина скачала программу и ввела всю информацию о своей банковской карте.

Спустя час со счёта было списано 429 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о мошенниках, торгующих "лекарствами" от коронавируса.

Фото: Pixabay