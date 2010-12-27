Петербуржец по поддельным документам получил наследство от "погибшего отца"

В Кировском районе мошенник получил в наследством квартиру петербуржца из-за невнимательности представителей закона.

В Кировском районе мошенник сумели убедить представителей власти, что он является внебрачным сыном покойного петербуржца, получив при этом квартиру в качестве наследства. Злоумышленник предоставил фальшивое постановление суда сотрудникам Росреестра, которые повелись на обман.

В результате преступнику отошла квартира по Счастливой улице. Однако, Прокуратура сумела установить, что документы, предоставленные "родственником" - поддельные. В настоящее время сообщники, сфальсифицировавшие решение районного суда, разыскиваются. На самом деле, покойный не имел близких родственников. После его смерти жилплощадь должна была перейти в собственность государства.

Мошенник, ставший новым владельцев квартиры собирался по-быстрому продать имущество. Полиция не дала ему провернуть сделку, приостановив операцию. В отношении молодого человека будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, что у петербургского бизнесмена изъяли сотню икон за неуплату 56 миллионов государству.

Фото: Piter.tv