У петербургского бизнесмена изъяли сотню икон за неуплату 56 миллионов государству

Полиция Северной столицы изъяла из квартиры Владимира Гуревича, подозреваемого в неуплате акцизного налога, дорогостоящие иконы.

Правоохранительные органы Петербурга провели обыск дома у предпринимателя Владимира Гуревича, которого подозревают в неуплате акцизов. В общей сложности предприниматель задолжал государству 56 миллионов рублей. В рамках уголовного расследования у мужчины изъято около сотни икон. В настоящее время предметы переданы на хранение в Русский музей.

Следствие установило, что Гуревич, будучи фактическим руководителем компании "Компас-Строй" занимался производством и продажей товара, который по законодательству является подакцизным. Однако, мужчина решил не платить налоги, поэтому "забывал" декларировать продукцию. Днем 3 апреля представители полиции, Росгвардии и эксперты из Министерства культуры провели обыск в квартире задержанного. В помещении были обнаружены иконы, представляющие историческую и культурную ценность. Специалисты забрали их в качестве взысканного штрафа. Стоимость каждого предмета искусства варьируется от 10 до 100 тысяч долларов. По предположению специалистов, ценности могли быть похищены Гуревичем. Сейчас эти догадки проверяются.

Дело в отношении петербуржца было заведено еще в декабре 2017 года.

Напомним, что в районе Охты грабитель пришел в салон сотовой связи исключительно за айфонами.

Фото: Pixabay.com