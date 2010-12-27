На Охте грабитель пришел в салон сотовой связи исключительно за айфонами

На пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов вор похитил 11 айфонов.

В магазине сотовой связи на Охте неизвестный грабитель покусился на продукцию компании Apple. Технически подкованный вор вынес из салона "Хоровая связь" 11 айфонов.

Инцидент произошел утром 3 апреля. Когда старший администратора заведения пришел на смену, он увидел, что входная дверь открыта настежь. Пройдя дальше, он понял, что злоумышленнику также удалось пробраться в подсобное помещение и взломать сейф с гаджетами. По неизвестной причине, деньги и другая техника мошенников не заинтересовали. По предварительной версии, сигнализация была отключена, поэтому группа быстрого реагирования не узнала об ограблении вовремя.

По записям с камер видеонаблюдений оперативники установили, что преступление было совершено около четырех часов утра. Грабителю на вид 25-35 лет, он был одет в темную одежду и нес в руках белый пакет. Руководство магазина сообщило, что ущерб составил полмиллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что на Шафировском проспекте "азиаты" обокрали депутата МО "Пороховые".

Фото: Pixabay.com