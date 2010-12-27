Лжеадвокат обманул петербурженку на 6,5 миллионов рублей

Она отдала ему деньги еще до судебного процесса.

Лжеадвоката разоблачили в Петербурге сотрудники уголовного розыска главка. В отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают городские СМИ.

По версии следствия, подозреваемый представлялся клиентам членом "Международного евроазиатского адвокатского бюро" (International Evroasian Law Bureau OU), только в жизни мужчина не только там не работал, но и вообще к юриспруденции не имео никакого отношения. От его обмана пострадала как минимум одна петербурженка, которую он защищал по уголовному делу. Она оплатила его услуги еще перед началом процесса.

Мошенник потребовал 4,3 миллиона рублей и 4/7 доли квартиры на проспекте Стачек (стоимость 2,3 миллиона рублей).

Подозреваемый находится под стражей, сотрудники полиции ищут возможных сообщников и жертв.

Петербургский адвокат судится по делу о вымогательстве у клиента.

Фото: Piter.TV