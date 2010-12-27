Петербургский адвокат судится по делу о вымогательстве у клиента

Мужчина недоволен, что лишился рабочего места из-за проблем с законом.

Петербургский адвокат Андрей Г. смог убедить судебную инстанцию в оправданности собственного ходатайства о незаконности отстранения от должности из-за уголовного дела. Речь идет о ситуации, в которой фигурант обвиняется за вымогательство у клиента. За определенную сумму защитник предлагал договориться о наказании, не связанным с лишением свободы. В Смольнинском районном суде встал на сторону обвинения.

Напомним, что по версии следствия, 13 марта 2018 года адвокат в кафе предложил клиенту незаконный способ избежать меры пресечения. За услугу мошенник собирался получить 200 тысяч рублей. Преступника поймали с поличным: оперативники отдали юристу вместо настоящих банкнот муляж.

Напомним, что Смольный приостановил демонтаж исторического флигеля на улице Репина.

Фото: Piter.tv