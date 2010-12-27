Смольный приостановил демонтаж исторического флигеля на улице Репина

Игорь Албин инициировал проверку, которая должна подтвердить или опровергнуть возможность сохранения культурного объекта.

Исторический флигель по улице Репина временно не тронут. Защитил ос сноса дание вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Чиновник отметил, что вопрос относительно объекта еще не решен.Окончательная судьба архитектурного памятника станет известна позже. Об этом политик заявил на собственной странице в социальной сети Facebook.

По информации от чиновника, он провел экстренную встречу с градозащитниками из групппы Сокурова. Аблин отметил, что и НИИ Океанологии, и КГИОп имеют законные основания проводить работы по демонтажу флигеля. Однако, ситуация спорная: здесь включается вопрос, стоит ли сохранять исторический объект в первозданном виде, котором он дошел до современного времени.

Неужели эта история не стоит того, чтобы ее не разрушать заявил Игорь Албин

В ближайшее время специалисты проведут освидетельствование конструкций здания Дома Долгоруковых. Решение будет принято с привлечением независимых экспертов. До этого времен снос объекта остановлен.

Фото: Вконтакте/Игорь Албин