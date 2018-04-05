В Приморском районе мошенник украл у пенсионерки 400 тысяч рублей

Злоумышленник уверил женщину, что он поможет ее сыну избежать уголовного наказания.

В Приморском районе Петербурга ищут злоумышленника, похитившего деньги у пенсионерки. Об этом сообщило издание "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и области.

Вчера, 4 апреля, в полицию Приморского района обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что утром, у дома № 70 на Школьной улице, к ней подошел мужчина и заявил, что ее сыну грозит уголовная ответственность. Неизвестный убедил женщину, что ее отпрыск привлечен за хранение наркотических средств. Злоумышленник также уверил, что он поможет ее сыну избежать уголовного наказания. Петербурженка отдала неизвестному 400 тысяч рублей.

По полиции возбудили уголовное дело по статье "мошенничество". Полицейские уже начали поиск "фантазера".

Отметим, что ранее мы писали о 80-летней пенсионерке, у которой выманили 250 тысяч рублей.