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Пока пожилой петербуржец лежал в больнице, из его квартиры похитили 4 млн рублей
Сегодня, 11:59
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Пока пожилой петербуржец лежал в больнице, из его квартиры похитили 4 млн рублей

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У пожилого петербуржца из квартиры украли почти 4,1 млн рублей, пока он лежал в больнице. Об этом пишет 78.ru 8 января. 

К полицейским 67-летний мужчина обратился 6 января. По словам потерпевшего, злоумышленник проник в его квартиру по улице Кораблестроителей, вскрыл сейф и похитил оттуда 40 тыс. долларов США. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, вора разыскивают. 

Ранее мы рассказывали о том, что злоумышленник похитил ювелирные изделия у пенсионера в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: украли деньги, улица кораблестроителей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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