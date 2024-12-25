Пока пожилой петербуржец лежал в больнице, из его квартиры похитили 4 млн рублей

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У пожилого петербуржца из квартиры украли почти 4,1 млн рублей, пока он лежал в больнице. Об этом пишет 78.ru 8 января.

К полицейским 67-летний мужчина обратился 6 января. По словам потерпевшего, злоумышленник проник в его квартиру по улице Кораблестроителей, вскрыл сейф и похитил оттуда 40 тыс. долларов США.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, вора разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что злоумышленник похитил ювелирные изделия у пенсионера в Ленобласти.

Фото: Piter.TV