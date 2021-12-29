Неизвестный украл 1,5 млн рублей и 46 собак разных пород в поселке Ульяновка

Общий материальный ущерб составил 2 млн рублей.

Накануне вечером в службу спасения позвонил 50-летний индивидуальный предприниматель и сообщил о краже в доме на Большой Речной улице в поселке Ульяновка (Тосненский район Ленобласти). Об этом стало известно Piter.tv.

Предполагается, что с 17:00 до 17:47 накануне неизвестный преступник вынес из дома 1,5 млн рублей и 46 собак различных пород. Общий материальный ущерб составил 2 млн рублей.

Для чего преступнику столько собак, неясно.

Ранее жителя Ленобласти избили в пивной лавке, но он сказал, что упал на катке.

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