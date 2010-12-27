В Фрунзенском районе Петербурга пенсионерка отдала 250 тысяч рублей на "операцию внуку"

Происшествие случилось у дома №5 по проспекту Славы.

Вчера, 3 апреля, в 27 отдел полиции Фрунзенского района обратилась пенсионерка, у которой обманным путем забрали все сбережения. Об этом сообщил портал "78". Злоумышленники сказали бабушке, что деньги нужны ее внуку на лечение.

Происшествие случилось у дома №5 по проспекту Славы. Вечером прошлого дня к 80-летней пенсионерке на улице подошёл неизвестный человек. Мужчина сообщил бабушке, что ее внук якобы сломал ногу. Теперь ему потребуются деньги на дорогостоящую операцию. Мошенник убедил пенсионерку отдать последние деньги, чтобы помочь внуку. Бабушка поверила неизвестному и отдала ему все накопленные средства - 250 тысяч рублей.

На данный момент, полиция занимается поисками мошенника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.