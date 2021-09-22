Московская пенсионерка дала отпор уличному грабителю

Злоумышленник попытался отнять у женщины сумку, но она не позволила это сделать.

В российской столице пожилая женщина дала отпор уличному грабителю. Об этом информирует пресс-служба ГУМВД по городу.

Инцидент произошел на улице Остоженка. 70-летняя женщина вечером возвращалась домой, когда на нее напал мужчина и попытался вырвать из рук пенсионерки сумку. Однако она вцепилась в свое имущество мертвой хваткой, вследствие чего упала на землю. Попытки злоумышленника вырвать сумку из рук лежащей на асфальте женщины также не увенчались успехом.

Позже на помощь пенсионерке подоспел мужчина, который стал свидетелем произошедшего. скрылся, но был задержан на Ясеневой улице. Им оказался 22-летний приезжий. В настоящее время он находится под стражей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж.

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Видео: ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ