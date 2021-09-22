Десятки неизвестных устроили стрельбу на АЗС в Евпатории

Полиция изъяла у задержанных участников конфликта восемь травматических пистолетов.

Около тридцати человек устроили разборки со стрельбой на западе полуострова Крым. Об этом информирует Telegram-канал "Евпатория ЧП".

Инцидент произошел ночью 22 сентября на автозаправочной станции TES на улице Чапаева в Евпатории. В ходе потасовки были слышны крики и нецензурная лексика, а также выстрелы. Судя по кадрам обнародованного видео, по прибытии на место ЧП сотрудников правоохранительных органов, многие участники конфликта скрылись. Однако некоторых удалось задержать.

Отмечается, что полиция изъяла у задержанных восемь травматических пистолетов.

Причины конфликта в настоящее время уточняются. Официального комментария от УМВД пока не поступало.

Ранее в Германии мужчина захватил автобус с туристами.

Видео: Telegram/Евпатория ЧП