В Ленобласти увеличились случаи мошенничества с кредитными картами на фоне мобилизации

О проблеме информировал губернатор региона Александр Дрозденко.

После начала частичной мобилизации по всей России наблюдается повышенная активность мошенников, предлагающих отправить деньги с кредиток на сторонние счета якобы для помощи бойцам. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, с такими случаями к нему нередко обращаются жительницы 47-ого региона.

Руководитель отметил, что несколько раз аферисты пытались использовать его имя через социальные сети. Они утверждали, что сбор средств осуществляется по "команде" губернатора. Однако правительство Ленобласти не собирает деньги на частные счета, подчеркнул Дрозденко.

Также глава региона уточнил, что официальным способом оказать финансовую поддержку мобилизованным можно только через фонд "Ленинградский рубеж" и с помощью волонтерского центра для сбора вещей.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти семьи мобилизованных получат льготные БСК.

Фото: Piter.TV