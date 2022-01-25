Петербурженка "помогла" дочери избежать наказания за ДТП, переведя почти 3 млн мошенникам

Возбуждено уголовное дело.

В среду, 29 декабря, в полицию обратилась женщина 1966 года рождения, проживающая на проспекте Кима, заявив, что её мать передала мошенникам 2 974 600 рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Как пояснила мать заявительницы, петербурженка 1930 года рождения, около 13:00 ей поступил звонок от неизвестной, которая представилась её дочерью. Под предлогом непривлечения к ответственности за ДТП, мошенница убедила пенсионерку дважды передать денежные средства двоим неизвестным в подъезде по месту жительства. По приметам, рост одного из мужчин составляет около 170 см, одет в темную одежду. Второму мошеннику на вид около 50 лет, невысокого роста, одет в светлую кофту.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские мошенники обманули 65 человек продажей техники по низкой цене.

Фото: Piter.TV