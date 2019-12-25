Пенсионер в Петербурге лишился 7,4 млн рублей по поддельной доверенности

Мужчина утверждает, что не подписывал каких-либо документов.

Пожилой житель Кировского района Петербурга столкнулся с мошенничеством на крупную сумму: аферисты похитили у мужчины 7,4 млн рублей по поддельной доверенности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Полиция получила сообщение от самого 84-летнего петербуржца, проживающего на улице Раевского. Он рассказал, что 16 сентября проверил счет в банке и заметил, что в 2021-ом году неизвестный гражданин несколько раз обналичивал его средства в банковском отделении на Казанской улице "по доверенности".

По словам пенсионера, подобных документов он не подписыал. Решается вопрос о возбуждении уголвного дела.

Ранее петербуржцам рассказали, как не попасть на удочку билетных мошенников.

Фото: Piter.TV