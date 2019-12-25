Пенсионер в Петербурге лишился 7,4 млн рублей по поддельной доверенности

Пожилой житель Кировского района Петербурга столкнулся с мошенничеством на крупную сумму: аферисты похитили у мужчины 7,4 млн рублей по поддельной доверенности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.
Полиция получила сообщение от самого 84-летнего петербуржца, проживающего на улице Раевского. Он рассказал, что 16 сентября проверил счет в банке и заметил, что в 2021-ом году неизвестный гражданин несколько раз обналичивал его средства в банковском отделении на Казанской улице "по доверенности".
По словам пенсионера, подобных документов он не подписыал. Решается вопрос о возбуждении уголвного дела.
Ранее петербуржцам рассказали, как не попасть на удочку билетных мошенников.
Фото: Piter.TV
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